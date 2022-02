Aggiornamento GPS: raggiungi i primi posti in graduatoria conseguendo 11 punti entro l’aggiornamento. Scopri come con Eiform (Di martedì 22 febbraio 2022) L’attuale Tabella di valutazione titoli delle graduatorie GPS ha attribuito al corso CLIL 3 punti in graduatoria, se abbinato ad una certificazione linguistica. Ad esempio: CLIL + inglese B2: 6 punti + Certificazioni informatiche= 8 punti CLIL + inglese C1: 7 punti + Certificazioni informatiche= 9 punti CLIL + inglese C2: 9 punti + Certificazioni informatiche= 11 punti Cos’è il corso CLIL? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) L’attuale Tabella di valutazione titoli delle graduatorie GPS ha attribuito al corso CLIL 3in, se abbinato ad una certificazione linguistica. Ad esempio: CLIL + inglese B2: 6+ Certificazioni informatiche= 8CLIL + inglese C1: 7+ Certificazioni informatiche= 9CLIL + inglese C2: 9+ Certificazioni informatiche= 11Cos’è il corso CLIL? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Aggiornamento GPS: raggiungi i primi posti in graduatoria conseguendo 11 punti entro l’aggiornamento. Scopri come c… - Ticonsiglio : GPS 2022: aggiornamento graduatorie supplenze <p>In attesa del nuovo regolamento MIUR per le supplenze ai docenti f… - scuolainforma : Aggiornamento GPS nel 2022, nuova chance con il Decreto Sostegni Ter - scuolainforma : Lettera all’onorevole Lucia Azzolina sull’aggiornamento delle GPS - TecnicaScuola : Aggiornamento GPS: il servizio fatto come prof durante corso abilitante non è valutato in I fascia --… -