Aeroporto Perugia, scoperta valuta non dichiarata in entrata dall'Italia (Di martedì 22 febbraio 2022) I funzionari ADM di Perugia con i militari della Guardia di Finanza, hanno individuato una coppia di coniugi albanese, che deteneva quasi 40mila euro non dichiarati al momento dello sbarco Perugia – I funzionari ADM di Perugia in servizio presso l'Aeroporto Internazionale "San Francesco d'Assisi", congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza, a seguito di controlli effettuati tra i passeggeri in arrivo ieri pomeriggio, lunedì 21 febbraio, con il volo da Tirana hanno individuato una coppia di coniugi albanese, da anni residente nella provincia di Perugia, che deteneva quasi 40.000 euro (39.510 euro per l'esattezza) non dichiarati al momento dello sbarco. E' stato un movimento inconsueto della donna ad insospettire il personale addetto ai controlli che ha quindi chiesto ai due di aprire i propri ...

