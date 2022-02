Aeroporto di Fiumicino | Ncc beccato al lavoro senza Green Pass | multato

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 22 febbraio 2022)– Oltre 70 gli NCC fermati ieri dalla Polizia Locale di Roma Capitale all’di, nell’ambito dei controlli sul trasporto pubblico non di linea. Le pattuglie del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), coordinate dal Dirigente Maurizio Maggi, hanno accertato oltre dieci irregolarità elevando circa 10.000 euro di sanzioni. Cinque i veicoli sottoposti a fermo amministrativo o di cui è stata disposta la sospensione dell’attività di noleggio per mancanza dei requisiti necessari alla circolazione. Le principali violazioni hanno riguardato lo stazionamentotitolo, conducenti privi di regolare contratto di, veicoli sprovvisti di revisione e dei documenti di circolazione. In un caso uno dei noleggiatori è stato sorpreso alla guida privo del...