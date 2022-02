Adesso via i malati nelle barelle. Marche Nord si riorganizza per alleggerire il Pronto soccorso

Advertising

borghi_claudio : Si sono svegliati adesso. A @CandianiStefano dovrebbero fare un monumento (o dare subito il Ministero dei Beni Cult… - enpaonlus : La storia di Natalino, regalo di Natale indesiderato, che adesso ha trovato una famiglia - _MoonDreams : RT @valy_s: #Crisanti “Più aspettiamo e MENO facciamo gli interessi degli italiani. Bisogna liberalizzare adesso che siamo più protetti. Qu… - Daniela_8277 : RT @valy_s: #Crisanti “Più aspettiamo e MENO facciamo gli interessi degli italiani. Bisogna liberalizzare adesso che siamo più protetti. Qu… - PandoraCassia : RT @valy_s: #Crisanti “Più aspettiamo e MENO facciamo gli interessi degli italiani. Bisogna liberalizzare adesso che siamo più protetti. Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso via

corriereadriatico.it

Il Ftse Mib continua a soffrire perdlle crescenti tensioni geopolitiche. Il ribasso è ... Se avessi un petrolifero in portafoglio ora me lo terrei stretto, ma se dovessi comprarlosarei ...... male cose sono vicine all'ufficialità. Vediamo i motivi. Francesco Totti e Ilary Blasy, nozze al capolinea: indizi e motivi A dare ilalle voci, che circolano da ieri, è stato il solito ...PESARO - Dopo la nomina del nuovo responsabile facente funzioni del Pronto soccorso di Marche Nord, Giancarlo Titolo, incaricato di guidare il reparto fino all’individuazione del futuro primario ...La prossima manifestazione davanti ai cancelli di via Roncaglia mi auguro sia per festeggiare» (QDM Notizie) La Caterpillar è ritornata nei suoi passi ed ha concesso altri 15 giorni di tempo per ...