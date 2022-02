Addio a Golinelli | protagonista della farmaceutica italiana

Leggi su formiche

(Di martedì 22 febbraio 2022) All’età di 101 anni, è venuto a mancare Marino, visionario imprenditore bolognese, che nel 1948 fondò il gruppo farmaceutico Alfasigma. Il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, lo ha definito una “personalità poliedrica, straordinaria ed esemplare delle imprese del farmaco in Italia, che per decenni ha aperto e percorso nuovi sentieri nelle Life sciences per cure capaci di migliorare l’aspettativa e la qualitàvita”. Tutti i suoi conoscenti, e chi lo ha apprezzato come imprenditore e come uomo, ne ricordano il carattere solare, propositivo e generoso, che lo ha reso – in particolare negli ultimi decenni di vita – un filantropo creativo, che ha lasciato il segno soprattutto per la l’idea dell’Opificio. Un ecosistema aperto, dedicato ad attività di educazione, formazione, ricerca, trasferimento ...