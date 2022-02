Acquisto superiore a 20mila euro, quali controlli eseguire. Focus su attività negoziali con format casellario giudiziale e carichi pendenti (Di martedì 22 febbraio 2022) Prosegue la rubrica dedicata agli acquisti di beni, servizi e forniture, nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, nel rispetto del D. Lgs. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici” e del D. I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) Prosegue la rubrica dedicata agli acquisti di beni, servizi e forniture, nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, nel rispetto del D. Lgs. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici” e del D. I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche. L'articolo .

Advertising

Stone_ColdCrazy : @ilcontemax24 No ma figurati, a me è piaciuta da impazzire e non vedo l'ora di potermi permettere l'acquisto del bo… - pantycat : @apri_la_mente ISEE basso che consente di non pagare tasse non consente l’acquisto di testi, pc o altro che serva a… - DMusanni : ?? LE CANDELE ROSSE sono degli ottimi indicatori Segnalano che sta per arrivare un buon punto d'acquisto Segnalano… - micos56 : @radiobianconera @PaolinoOfficial Torino superiore in tutto. In classifica la Juve non arriverà sicuramente nei pri… - AlexSalerno10 : @Ciccio_87XX @Uther_Raffaele @domandmax Comodissimo per quale motivo? Ormai gli stipendi vengono accreditati su con… -