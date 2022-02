Acerra in lutto | è morto il noto primario della Clinica dei Fiori

(Di martedì 22 febbraio 2022)in provincia di Napoli, èGiovanni Addeo. È scossa dal dolore la cittadina di, a nord di Napoli, per la scomparsadi Anestesia e Rianimazionelocaledeie marito dell’unico sindaco donna di, Immacolata Verone. Addio a Giovanni Addeo L’uomo, 70 anni, si trovava in cura presso una struttura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Acerra lutto

ilmattino.it

