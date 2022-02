Acapulco | Zverev - Brooksby da record | il tedesco vince alle 4 54 di notte

(Di martedì 22 febbraio 2022) L'orologio segna le 04:54 del mattino adnel momento in cui Alexandermette a segno un match point da. Il primo turno vinto dalcontro Jensonvale infatti un ...

L'orologio segna le 04:54 del mattino adnel momento in cui Alexandermette a segno un match point da record. Il primo turno vinto dal tedesco contro Jenson Brooksby vale infatti un pezzetto di storia del tennis, diventando ...Aggiornato ancora il record diper durata, con l'americano che, sulla telecamera, scrive ... Chi crede sia finita qui, si sbaglia di grosso: Jenson Brooksby e Alexanderentrano dritti ...Hanno giocato fino alle 4.54 del mattino Zverev e Brooksby ad Acapulco. Il tedesco, dopo un match a dir poco estenuante si è imposto con il punteggio finale di 2-6, 7-6 (10), 6-2. Mai un match di ...Aggiornato ancora il record di Acapulco per durata, con l’americano che, sulla telecamera, scrive le proprie scuse a Nadal per l’interruzione dell’allenamento. Chi crede sia finita qui, si sbaglia di ...