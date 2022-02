A Nuoro la scuola riconosce l’identità degli studenti trans

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La voce della Lupa grida nelle piazze che ladeve cambiare. Deve cambiare per tanti aspetti. Uno dei più importanti è il riconoscimento deldi genere. Esiste un percorso, in Italia, per arrivare a questo obiettivo. Si chiama carriera alias. È una soluzione che permette agligender – che quindi non si riconoscono nel genere loro assegnato alla nascita, quello del sesso biologico – di vedere riconosciuta la propria identità di genere. «È un profilo burocratico alternativo e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Non solo a Milano, anche a Nuoro un istituto riconosce l'identità alias. Così come segnala La Nuova Sardegna, ecco quanto è accaduto in una scuola. 'Ciascuno dei nostri studenti in transizione di genere potrà sentirsi chiamare ... Si tratta della prima esperienza in Sardegna. In Italia sono solo 56 le scuole, più 32 università su 68, che hanno avviato il percorso ... Non solo a Milano, anche a Nuoro un istituto riconosce l'identità alias. Così come segnala La Nuova Sardegna, ecco quanto è accaduto in una scuola. "Ciascuno dei nostri studenti in transizione di genere potrà sentirsi chiamare ...