630 mila euro per il rifacimento delle arterie stradali, Monreale ottiene il finanziamento (Di martedì 22 febbraio 2022) La giunta Arcidiacono ieri su proposta dell’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella ha approvato l’accordo quadro per la manutenzione delle strade di Monreale. L’accordo per un importo di 630 mila euro avrà una validità biennale 2022 – 2023. Il progetto è finanziato con trasferimenti statali finalizzati alla manutenzione stradale. In tempi brevi, ha reso noto, l’assessore Pupella, i nostri uffici espleteranno la gara per assegnare i lavori che potrebbero iniziare entro la fine di marzo. “Sono tempi tecnici – ha concluso Pupella – che servono per definire tutte le procedure burocratiche e dare l’avvio ai lavori che serviranno a migliorare la viabilità e la sicurezza nel nostro territorio”. L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 22 febbraio 2022) La giunta Arcidiacono ieri su proposta dell’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella ha approvato l’accordo quadro per la manutenzionestrade di. L’accordo per un importo di 630avrà una validità biennale 2022 – 2023. Il progetto è finanziato con trasferimenti statali finalizzati alla manutenzione stradale. In tempi brevi, ha reso noto, l’assessore Pupella, i nostri uffici espleteranno la gara per assegnare i lavori che potrebbero iniziare entro la fine di marzo. “Sono tempi tecnici – ha concluso Pupella – che servono per definire tutte le procedure burocratiche e dare l’avvio ai lavori che serviranno a migliorare la viabilità e la sicurezza nel nostro territorio”. L'articolo Filodiretto

DanielePrade : RT @MatteoDovellini: Quanto conta andare in #EuropaLeague? Se passi dalla vittoria della Coppa Italia sono 2,7 milioni di euro. Se ti qual… - MatteoDovellini : Quanto conta andare in #EuropaLeague? Se passi dalla vittoria della Coppa Italia sono 2,7 milioni di euro. Se ti q… - GiovanniMario12 : RT @RaiNews: 283.691 tamponi, il tasso di positività è al 10,1%. Dato in calo: 28.630 contagi rispetto agli oltre 51 mila di ieri https://… - Ultron65 : RT @RaiNews: 283.691 tamponi, il tasso di positività è al 10,1%. Dato in calo: 28.630 contagi rispetto agli oltre 51 mila di ieri https://… - RaiNews : 283.691 tamponi, il tasso di positività è al 10,1%. Dato in calo: 28.630 contagi rispetto agli oltre 51 mila di ier… -