40 milioni per aziende zootecniche sarde | Solinas | “Manteniamo gli impegni”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) CAGLIARI – Quarantadi euro agli allevatori sardi per far fronte al caro prezzi che grava sulle materie prime. Un forte sostegno predisposto dalla Giunta con un emendamento alla Finanziaria, per soccorrere ledanneggiate dalle conseguenze economiche della crisi. “gliassunti con il mondo delle campagne, che chiede giustamente alla Regione un sostegno straordinario per superare la crisi e restare competitivo. È un intervento immediato e concreto tra i più importanti degli ultimi anni e di portata non riscontrabile in altre Regioni italiane – commenta il presidente della Regione, Christian– a sostegno del mondo zootecnico, del settore del bovino da latte e carne e di quello ovicaprino, che stanno soffrendo in maniera particolare l’aumento ...