22 febbraio 2022 è l' ultima data palindroma del decennio

(Di martedì 22 febbraio 2022) Oggi è martedì 22, ma soprattutto è una delle date palindrome di questo secolo. Il 22-02-ha la peculiarità di poter essere letta anche al contrario senza modificare il risultato: una particolarità già capitata 7 volte in questo secolo – l’un anno fa, il 12-02-2021 – e destinata a ripetersi soltanto altre 23 volte nel corso del millennio. Tendenzialmente si tratta di un evento statistico molto raro – appunto, capita all’incirca 30 volte in mille anni - ma la concomitanza con l’inizio del nuovo millennio ci ha consentito di assistere a una manciata di questi eventi, abbassando il nostro livello di stupore ogni volta. Per questo è bene dare un’occhiata al calendario per capire quanto siamo stati fortunati nel corso degli ultimi anni: dopo il 22-02-dovremo attendere fino al ...

DiMarzio : .?@GenoaCFC?, nuovo obiettivo della #777Partners: americani vicini al #VascodaGama - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - AndreaVenanzoni : “Il potere di questo maledetto virus ha i mesi contati” Roberto Speranza, novembre 2020 “Non riesco a vedere un mo… - Bizzle70 : RT @TicketOneIT: ??Annunciata oggi la partecipazione di @justinbieber a Lucca Summer Festival! ?? La data: ??31 luglio 2022, Lucca Summer Fes… - CamComModena : #Modena: 5 mila nuovi ingressi nel mondo del #lavoro a febbraio 2022. In significativa crescita i contratti a tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio 2022

Migliorano ulteriormente le condizioni economiche in Germania a, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute . L'indice IFO si è attestato a 98,9 punti dai 96 di gennaio (dato rivisto da 95,7) risultando anche superiore alle stime di consensus ...Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 42 del 19) il decreto che rende operativo il contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Sostegni - bis per le imprese del settore wedding , intrattenimento, eventi , cerimonie e HoReCa ( ...Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 febbraio, sarà chiusa la stazione ...(Teleborsa) - Migliorano ulteriormente le condizioni economiche in Germania a febbraio, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute. L'indice IFO si è attestato a 98,9 punti dai 96 di ...