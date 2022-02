Zuppa disintossicante | veloce | buonissima e fa dimagrire

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Vediamo insieme come possiamo creare una incredibile ricetta che ci aiuta anche a disintossicarci in modo gustoso. A tutti noi piace mangiare e se possiamo farlo e allo stesso tempo aiutare il nostro organismo è assolutamente una nota aggiuntiva. Quindi oggi vi proponiamo una ricettache ci aiuta a disintossicarci in modo interessante.(mypersonaltrainer)Possiamo utilizzare questa interessante ricetta in questo periodo dell’anno o dopo particolari mangiate per cercare di tornare in forma in previsione dell’estate.: ottima e velocissima Magari abbiamo qualche chilo che vogliamo smaltire ed un po’ di pancia gonfia, ecco che questa ...

... l'aglio è un ottimo alleato del fegato in quanto ha un'azione purificante e. ... USI IN CUCINA Solitamente l'aglio si utilizza come ingrediente per i soffritti, come la zuppa di pesce, ...