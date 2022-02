Zona Bianca, Vittorio Sgarbi si scaglia contro Alessia Morani: “Fascistella, vai a ca*are”. Lei replica: “Non meriti risposta” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un’altra (l’ennesima) sfuriata di Vittorio Sgarbi in tv. Durante la puntata di Zona Bianca in onda ieri 20 febbraio su Rete 4, Sgarbi si è scagliato contro la deputata del Partito Democratico Alessia Morani. Nello studio di Mediaset si stava parlando di Green Pass e della “guerra sul super Green Pass in Parlamento”. Morano in merito ha dichiarato: “I parlamentari No Vax? Credo che sia molto grave. La politica dovrebbe dare il buon esempio e rispettare le leggi. A proposito di luoghi di lavoro, alla Camera siamo 630 e al Senato 315 più tutto il personale, credo che sia un luogo in cui le regole sanitarie dovrebbero valere a maggior ragione. Sono regole ormai basilari, poi chi non si è voluto vaccinare dovrebbe rinunciare allo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un’altra (l’ennesima) sfuriata diin tv. Durante la puntata diin onda ieri 20 febbraio su Rete 4,si ètola deputata del Partito Democratico. Nello studio di Mediaset si stava parlando di Green Pass e della “guerra sul super Green Pass in Parlamento”. Morano in merito ha dichiarato: “I parlamentari No Vax? Credo che sia molto grave. La politica dovrebbe dare il buon esempio e rispettare le leggi. A proposito di luoghi di lavoro, alla Camera siamo 630 e al Senato 315 più tutto il personale, credo che sia un luogo in cui le regole sanitarie dovrebbero valere a maggior ragione. Sono regole ormai basilari, poi chi non si è voluto vaccinare dovrebbe rinunciare allo ...

