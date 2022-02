Zona arancione: quali Regioni, spostamenti, regole. Cosa cambia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il picco della quarta ondata di contagi in tutto il Paese la situazione sta lentamente migliorando, così come la pressione negli ospedali. A partire da oggi, lunedì 21 febbraio 2022, altre 4 Regioni abbandonano la Zona arancione. Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, infatti, rimane solo il Friuli Venezia Giulia in Zona arancione, mentre Marche, Piemonte, Abruzzo e Valle d’Aosta tornano in giallo. Restano in bianco ormai solo Umbria e Basilicata. Con l’istituzione attraverso il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che introduce il tanto discusso Super Green Pass e lo rende obbligatorio per “lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in Zona gialla sono previste limitazioni“, non sono più previste chiusure, nemmeno in ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il picco della quarta ondata di contagi in tutto il Paese la situazione sta lentamente migliorando, così come la pressione negli ospedali. A partire da oggi, lunedì 21 febbraio 2022, altre 4abbandonano la. Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, infatti, rimane solo il Friuli Venezia Giulia in, mentre Marche, Piemonte, Abruzzo e Valle d’Aosta tornano in giallo. Restano in bianco ormai solo Umbria e Basilicata. Con l’istituzione attraverso il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che introduce il tanto discusso Super Green Pass e lo rende obbligatorio per “lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per iingialla sono previste limitazioni“, non sono più previste chiusure, nemmeno in ...

