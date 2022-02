Zoff: «Il calcio è uno sport di contatto, con il VAR situazione peggiorata» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dino Zoff ha parlato del calcio italiano e dell’uso del VAR nella sua intervista al Messaggero. Le dichiarazioni dell’ex portiere Intervistato in esclusiva da Il Messaggero, Dino Zoff ha detto la sua sul calcio italiano. calcio ITALIANO – «Seguo la serie A, la Premier, l’atletica leggera, il rugby. La palla ovale è la disciplina più allineata al mio concetto di fair play. Nel calcio non ci siamo. In Italia al primo contatto, tutti per terra. Gli arbitri fischiano e le gare sono spezzettate. Il Var ha peggiorato la situazione, dimenticando che il football è uno sport di contatto. In Inghilterra è diverso. I giocatori restano di più in piedi e la partita procede spedita. Attenzione però, io non sono contro il Var, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dinoha parlato delitaliano e dell’uso del VAR nella sua intervista al Messaggero. Le dichiarazioni dell’ex portiere Intervistato in esclusiva da Il Messaggero, Dinoha detto la sua sulitaliano.ITALIANO – «Seguo la serie A, la Premier, l’atletica leggera, il rugby. La palla ovale è la disciplina più allineata al mio concetto di fair play. Nelnon ci siamo. In Italia al primo, tutti per terra. Gli arbitri fischiano e le gare sono spezzettate. Il Var ha peggiorato la, dimenticando che il football è unodi. In Inghilterra è diverso. I giocatori restano di più in piedi e la partita procede spedita. Attenzione però, io non sono contro il Var, ...

