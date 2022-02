Xylella, Coldiretti Puglia: «A Casarano rilevato insetto vettore adulto» Nota dell'associazione di categoria (Di lunedì 21 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: «Il rilevamento già a febbraio dei primi adulti di Philaenus spumarius, l’insetto vettore della Xylella, la ‘sputacchina’, a Casarano in provincia di Lecce, impone una stretta sul piano di azione anti Xylella per arrestare la diffusione della malattia. La sputacchina percorre in una stagione fino a 400 metri autonomamente con i propri arti posteriori – afferma Coldiretti Puglia – mentre è ancora da accertare la distanza percorsa dagli insetti, spesso anche di svariati chilometri, che restano attaccati ad auto e camion, a dimostrazione di quanto il rischio che l’infezione continui a ‘camminare’ ad una velocità impressionante sia tangibile e grave. ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 21 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: «Il rilevamento già a febbraio dei primi adulti di Philaenus spumarius, l’, la ‘sputacchina’, ain provincia di Lecce, impone una stretta sul piano di azione antiper arrestare la diffusionea malattia. La sputacchina percorre in una stagione fino a 400 metri autonomamente con i propri arti posteriori – afferma– mentre è ancora da accertare la distanza percorsa dagli insetti, spesso anche di svariati chilometri, che restano attaccati ad auto e camion, a dimostrazione di quanto il rischio che l’infezione continui a ‘camminare’ ad una velocità impressionante sia tangibile e grave. ...

