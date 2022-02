WhatsApp sta mandando un messaggi agli utenti italiani: il motivo (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’applicazione di messaggistica WhatsApp sta mandando un messaggio agli utenti italiani: ecco cosa c’è scritto al suo interno. Nuova comunicazione di WhatsApp per tutti gli utenti italiani. Infatti l’applicazione è pronta a rivelare tutti i cambiamenti che ci saranno a breve. Andiamo a vedere cosa succederà all’interno del servizio di messaggistica di Meta. Il nuovo messaggio dell’applicazione di Mark Zuckerberg (Via Screenshot)Da diverse ore molti utenti italiani stanno ricevendo un messaggio da parte di WhatsApp del tutto inaspettato. Infatti il servizio di messaggistica sta ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’applicazione disticastaun: ecco cosa c’è scritto al suo interno. Nuova comunicazione diper tutti gli. Infatti l’applicazione è pronta a rivelare tutti i cambiamenti che ci saranno a breve. Andiamo a vedere cosa succederà all’interno del servizio distica di Meta. Il nuovoo dell’applicazione di Mark Zuckerberg (Via Screenshot)Da diverse ore moltistanno ricevendo uno da parte didel tutto inaspettato. Infatti il servizio distica sta ...

AlbericoBarberi : @edismyreligion sembra tipo quelle cose che dici su whatsapp a uno che ti piace quando la conversazione sta morendo ma vuoi continuarla - CarlucciStef : Ho letto Fedeltà di Missiroli fine 2019 (e come per tutti i libri non ricordo un gran caz). Mia moglie sta guardand… - Wannabesciampi : Comunque sono la solita cogliona che entro in un’aula online di formazione e molesto l rspp via whatsapp facendogli… - MicheleRagone26 : #WhatsApp per iOS sta aggiungendo una nuova interfaccia per le chiamate vocali - apaticadasempre : ma che cazzo sta succedendo a whatsapp?? -