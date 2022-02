Vostro Onore con Stefano Accorsi | un “adattamento totale” calato nella giustizia italiana | la conferenza stampa

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 21 febbraio 2022)conè la nuova serie in 4 serate che Rai1 trasmetterà in prima visione da lunedì 28 febbraio alle ore 21.25: si tratta dell’di un format originale israeliano, già riproposto negli Stati Uniti come Your Honor con Brian Cranston, e ora in onda con una versione nostrana calatarealtà dellaconnei panni di un giudice milanese, è la storia di un padre e un figlio, coinvolti in un incidente che può costare la vita a entrambi. Vittorio Pagani è uno stimato magistrato noto per la sua integrità, in corsa per la carica di presidente del Tribunale di Milano. Segnato dalla morte della compagna, ha ...