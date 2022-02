“Vorrei giocare lì…”: la stella del PSG lo confessa, scoppia la polemica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo la vittoria in Champions League contro il Real Madrid, la stella del PSG si confessa su Twitch e fa infuriare i tifosi francesi. L’1-0 contro il Real Madrid ha rilanciato alla grande il momento del Paris Saint-Germain, provato dalle magre figura in coppa nazionale e dalle polemiche attorno alla figura di Pochettino. D’altronde, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo la vittoria in Champions League contro il Real Madrid, ladel PSG sisu Twitch e fa infuriare i tifosi francesi. L’1-0 contro il Real Madrid ha rilanciato alla grande il momento del Paris Saint-Germain, provato dalle magre figura in coppa nazionale e dalle polemiche attorno alla figura di Pochettino. D’altronde, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Intervista con Timothy Weah, il figlio di George: 'Il Milan fa parte della storia della mia famiglia, vorrei giocar… - rob_carnevale : RT @Dulafive: Vorrei far notare che Bernardeschi è fuori da un mese ormai e si è fatto male durante la sosta di gennaio, senza giocare quin… - LukeLuKe_ : RT @Dulafive: Vorrei far notare che Bernardeschi è fuori da un mese ormai e si è fatto male durante la sosta di gennaio, senza giocare quin… - Giamiii : RT @Dulafive: Vorrei far notare che Bernardeschi è fuori da un mese ormai e si è fatto male durante la sosta di gennaio, senza giocare quin… - them_rip : Io vorrei davvero giocare elden ring Ma capitemi, vorrei anche laurearmi... -