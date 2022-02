Volpato e Bove, la Roma si coccola in suoi baby gioiellini (Di lunedì 21 febbraio 2022) Australia e Appio Latino. Che in apparenza in comune non hanno niente e invece sono i due luoghi di nascita di Volpato e Bove. I due under 20 che hanno salvato la faccia a Mourinho e aperto un ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Australia e Appio Latino. Che in apparenza in comune non hanno niente e invece sono i due luoghi di nascita di. I due under 20 che hanno salvato la faccia a Mourinho e aperto un ...

OfficialASRoma : Triplice fischio. Nella ripresa pareggiamo con Volpato e Bove, ma nell'assalto finale non riusciamo a trovare il… - OptaPaolo : 2 - #RomaVerona è la prima partita di #SerieA con due marcatori nati dal 2002 in avanti (Volpato e Bove). Generazione. - angelomangiante : #Volpato 18 anni e #Bove 19 anni. Una rimonta incredibile stasera all'Olimpico firmata da due ragazzi al primo gol… - quantunque1 : RT @CheccoCasano: Bisogna saper distinguere tra Primavera aggregati per emergenza (Volpato) e giovani di prima squadra (Bove e Zalewski). Q… - CheccoCasano : Bisogna saper distinguere tra Primavera aggregati per emergenza (Volpato) e giovani di prima squadra (Bove e Zalews… -

Ultime Notizie dalla rete : Volpato Bove Volpato e Bove, la Roma si coccola in suoi baby gioiellini Australia e Appio Latino. Che in apparenza in comune non hanno niente e invece sono i due luoghi di nascita di Volpato e Bove. I due under 20 che hanno salvato la faccia a Mourinho e aperto un interrogativo: meglio i ragazzi della Primavera o i cosiddetti top già con la testa all'estate? Contro il Verona il ...

