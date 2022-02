Vittorio Feltri, le ultime parole della penna più anticonvenzionale d’Italia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ormai lo sanno tutti, le dichiarazioni di Vittorio Feltri non passano mai inosservate. Tra titoli, articoli ed editoriali, la sua penna si distingue per la capacità di rendersi controcorrente attraverso una maestria di scrittura impareggiabile. Questa volta, l’ex direttore di Libero ha attirato l’attenzione per una provocazione verso l’attuale governo Draghi. Nell’ultima pubblicazione Feltri si schiera dalla parte del Presidente del Consiglio. Secondo lui Draghi si è giustamente lamentato dell’esecutivo. Il giornalista ha definito l’attuale governo una “baracca scalcinata”. Vittorio Feltri: ai politici interessa solo la poltrona Secondo Vittorio Feltri i politici hanno paura di perdere la poltrona. Un concetto che ripete da molti anni, da ben ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ormai lo sanno tutti, le dichiarazioni dinon passano mai inosservate. Tra titoli, articoli ed editoriali, la suasi distingue per la capacità di rendersi controcorrente attraverso una maestria di scrittura impareggiabile. Questa volta, l’ex direttore di Libero ha attirato l’attenzione per una provocazione verso l’attuale governo Draghi. Nell’ultima pubblicazionesi schiera dalla parte del Presidente del Consiglio. Secondo lui Draghi si è giustamente lamentato dell’esecutivo. Il giornalista ha definito l’attuale governo una “baracca scalcinata”.: ai politici interessa solo la poltrona Secondoi politici hanno paura di perdere la poltrona. Un concetto che ripete da molti anni, da ben ...

