Villarreal-Juventus, Morata: “L’arrivo di Vlahovic mi ha aiutato, ho sempre sentito la fiducia del mister” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Stiamo bene. Siamo cambiati nell’ultimo mese, siamo più positivi. La partita contro il Torino a inizio stagione sarebbe stata più complicata. Reagiamo in modo diverso, stiamo crescendo, e domani dobbiamo dare tutto”. Così l’attaccante della Juventus, Alvaro Morata, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Villarreal, andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Su Vlahovic: “Ha portato entusiasmo. E’ un grandissimo giocatore, dai suoi occhi si vede come legge le partite e questo aiuta anche noi. E’ molto giovane ma ha una carriera meravigliosa davanti. Fuori dal campo è un bravissimo ragazzo”. “Ho sempre sentito la fiducia nel mister, e ora devo ripagarla – ha aggiunto lo spagnolo – . Mi trovo bene, ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Stiamo bene. Siamo cambiati nell’ultimo mese, siamo più positivi. La partita contro il Torino a inizio stagione sarebbe stata più complicata. Reagiamo in modo diverso, stiamo crescendo, e domani dobbiamo dare tutto”. Così l’attaccante della, Alvaro, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il, andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Su: “Ha portato entusiasmo. E’ un grandissimo giocatore, dai suoi occhi si vede come legge le partite e questo aiuta anche noi. E’ molto giovane ma ha una carriera meravigliosa davanti. Fuori dal campo è un bravissimo ragazzo”. “Holanel, e ora devo ripagarla – ha aggiunto lo spagnolo – . Mi trovo bene, ...

