Villarreal-Juventus, infortunio durante la rifinitura: salta la sfida (Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News Il Villarreal fa uno sgambetto alla Juventus: infortunio alla caviglia per Rabiot. I bianconeri non riescono a dare continuità al proprio gioco e vengono fermati dal Villarreal, che si impone per 2-0 grazie alle reti di Iborra e Trigueros. Il peggio per i campioni in carica arriva nel finale, quando Rabiot si infortuna alla caviglia, mettendo a rischio la sua presenza nella sfida di Champions contro l' Atletico Madrid. Uno dei protagonisti Villarreal-Juventus si è infortunato al traguardo. Il giocatore ha subito un duro colpo alla caviglia da parte di un compagno di squadra e ha lasciato presto l'allenamento per le prime cure necessarie. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma in questo momento la sua esistenza è davvero a rischio.

