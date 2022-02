Villarreal-Juventus, i 19 convocati di Allegri: out Dybala e Chiellini, c’è Bonucci (Di lunedì 21 febbraio 2022) I 19 convocati di Massimiliano Allegri in vista di Villarreal-Juventus, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Passi falsi vietati per la compagine bianconera, la quale tenterà di piegare immediatamente la meno quotata squadra iberica in trasferta; pesante l’assenza di Paulo Dybala, fermato da problemi fisici, ma attenzione all’apporto di Dusan Vlahovic, giovane bomber serbo. Non ci sarà inoltre il leader della difesa Giorgio Chiellini, con Leonardo Bonucci però a farne le veci in quanto a leadership appunto. Di seguito tutti i giocatori bianconeri chiamati in causa da Allegri: quasi tutto pronto per l’importante sfida. convocati Juventus PORTIERI – Szczesny, Perìn, ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) I 19di Massimilianoin vista di, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Passi falsi vietati per la compagine bianconera, la quale tenterà di piegare immediatamente la meno quotata squadra iberica in trasferta; pesante l’assenza di Paulo, fermato da problemi fisici, ma attenzione all’apporto di Dusan Vlahovic, giovane bomber serbo. Non ci sarà inoltre il leader della difesa Giorgio, con Leonardoperò a farne le veci in quanto a leadership appunto. Di seguito tutti i giocatori bianconeri chiamati in causa da: quasi tutto pronto per l’importante sfida.PORTIERI – Szczesny, Perìn, ...

