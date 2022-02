Villareal-Juventus, i convocati di Allegri: torna Bonucci (Di lunedì 21 febbraio 2022) Villareal-Juventus, il tecnico Massimiliano Allegri dirama la lista dei convocati per l’andata degli ottavi di Champions League Vigilia di Champions League per la Juventus. Quando mancano poco più di 24… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 21 febbraio 2022), il tecnico Massimilianodirama la lista deiper l’andata degli ottavi di Champions League Vigilia di Champions League per la. Quando mancano poco più di 24… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

juventusfc : Dove andiamo a giocare martedì in #UCL? Alla scoperta di Villareal! ?? - forumJuventus : #VillarealJuve, domani ore 21. Probabile formazione GdS: 'Sarà 4-3-3 con in attacco Vlahovic accanto a Morata e McK… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #UCL I @juventusfc: i convocati di #Allegri per la sfida contro il @VillarrealCF - DiMarzio : #UCL I @juventusfc: i convocati di #Allegri per la sfida contro il @VillarrealCF - CMercatoNews : ??#Juventus, la lista dei convocati di Max #Allegri per la trasferta di #Villareal -