VIDEO / Totti e Ilary in crisi? Ecco la storia del loro amore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una delle coppie più amate del calcio italiano sarebbe in crisi dopo 17 anni di matrimonio. La loro storia ha appassionato migliaia di tifosi (Fonte: gazzetta.it) Leggi su golssip (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una delle coppie più amate del calcio italiano sarebbe indopo 17 anni di matrimonio. Laha appassionato migliaia di tifosi (Fonte: gazzetta.it)

Advertising

OfficialASRoma : ??? 9 anni da questo ???? #ASRoma | @Totti - GIORGINODJ : RT @margotsbullock: continuando ad ignorare questa crisi tra totti e ilary non è vero niente la dovete smettere - sara1983h : RT @louuishands: la guerra il covid ilary e totti che si lasciamo ma quando avremo un po’ di tregua? - iismarikaa : RT @demag0gica: il twitter che ignora le notizie sulla guerra mentre è intento a disperarsi sulla notizia della possibile separazione tra t… - nyozeka_ : RT @demag0gica: in che senso totti e ilary in crisi basta ogni volta che entro su questo social dopo ore solo brutte notizie -