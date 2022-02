VIDEO Pattinaggio artistico: Kamila Valieva è tornata ad allenarsi in Russia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo delle Olimpiadi di Pechino 2022 oltremodo tumultuose e in attesa degli accertamenti circa l’accusa di doping Kamila Valieva, stella del Pattinaggio di figura e quarta classificata nella rassegna a cinque cerchi, è tornata ad allenarsi in Patria. La quindicenne di Kazan ha svolto la sua prima sessione post olimpica nella giornata di domenica 20 febbraio, come attestano numerosi VIDEO apparsi in rete nelle scorse ore, di cui uno ritraente l’atleta cimentarsi nella combinazione quadruplo toeloop/euler/triplo salchow. Di primo acchito e in modo assolutamente superficiale sembra che fortunatamente la fuoriclasse stia affrontando tutta la delicatissima situazione in modo positivo, non rinunciando ai momenti di svago: come riporta infatti rsport24, Valieva è stata ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo delle Olimpiadi di Pechino 2022 oltremodo tumultuose e in attesa degli accertamenti circa l’accusa di doping, stella deldi figura e quarta classificata nella rassegna a cinque cerchi, èadin Patria. La quindicenne di Kazan ha svolto la sua prima sessione post olimpica nella giornata di domenica 20 febbraio, come attestano numerosiapparsi in rete nelle scorse ore, di cui uno ritraente l’atleta cimentarsi nella combinazione quadruplo toeloop/euler/triplo salchow. Di primo acchito e in modo assolutamente superficiale sembra che fortunatamente la fuoriclasse stia affrontando tutta la delicatissima situazione in modo positivo, non rinunciando ai momenti di svago: come riporta infatti rsport24,è stata ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Due medaglie olimpiche storiche, le prime per il pattinaggio di velocità #ItaliaTeam a livello femminile, l’orgogli… - Eurosport_IT : Sei anni fa metteva i pattini per la prima volta, oggi è campionessa Olimpica di short track, la prima afroamerican… - nagia59 : - La_Lessia : RT @tisthedamnFra: 'vuole passare alla storia non come un 3 volte campione olimpico, ma come colui che ha aperto una finestra sul futuro de… - irenemilfism : RT @tisthedamnFra: 'vuole passare alla storia non come un 3 volte campione olimpico, ma come colui che ha aperto una finestra sul futuro de… -