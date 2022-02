VIDEO Juventus | Allegri | “Villarreal? Non sarà un ottavo di Champions League facile”

Advertising

GiovaAlbanese : Tutto l'affetto dei tifosi della #Juventus per Paulo #Dybala ?? @Gazzetta_it - GiovaAlbanese : #Juve in partenza da Caselle ? #UCL #VillarrealJuve #Juventus - juventusfc : Questa è l'ultima risposta del Mister. Continuate a seguire la vigilia di #VillarealJuve sui nostri canali ?? Qui ??… - MCalcioNews : VIDEO - Torello Juventus finisce male, Rabiot a terra agonizzante e mani nei capelli dei compagni #Torello #Juve… - Domenico1oo777 : RT @GiovaAlbanese: #Juve in partenza da Caselle ? #UCL #VillarrealJuve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Juventus

Inoltre, tutte le ultime in vista di Villarreal -e sul prossimo turno di Serie A senza perdere di vista il calciomercato. CMIT TV - Var RoomConduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro ...Non si fermano i festeggiamenti in casa Sassuolo per la vittoria di ieri sera in casa dell’Inter per 2-0: era dal 1956 che una squadra – in quel caso fu la Fiorentina – non batteva in trasferta Juvent ...16:00 - I CONVOCATI - La Juventus tramite il suo sito internet ufficiale ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Villarreal: Szczesny Perin Pinsoglio ...