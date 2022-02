VIDEO – Hateboer risponde alle provocazioni dei tifosi della Fiorentina (Di lunedì 21 febbraio 2022) Durante lo svolgimento di Fiorentina-Atalanta, l’esterno nerazzurro Hans Hateboer è stato protagonista di un battibecco con una parte di tifosi posti in Parterre. Durante una rimessa laterale, a fronte dei continui insulti nei suoi confronti, ha “reagito” facendo finta di scagliare il pallone che aveva in mano contro di loro. Ecco il VIDEO dell’accaduto. View L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Atalanta-Real Madrid, Champions Il Milan pareggia in extremis, i risultati di Serie A Juan Musso: “Onorato di giocare con l’Atalanta. Bergamo? Città bellissima” Romero è un nuovo giocatore del Tottenham: all’Atalanta 57 milioni di euro Le prime parole da nerazzurro di Koopmainers: “Atalanta club perfetto per ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Durante lo svolgimento di-Atalanta, l’esterno nerazzurro Hansè stato protagonista di un battibecco con una parte diposti in Parterre. Durante una rimessa laterale, a fronte dei continui insulti nei suoi confronti, ha “reagito” facendo finta di scagliare il pallone che aveva in mano contro di loro. Ecco ildell’accaduto. View L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Atalanta-Real Madrid, Champions Il Milan pareggia in extremis, i risultati di Serie A Juan Musso: “Onorato di giocare con l’Atalanta. Bergamo? Città bellissima” Romero è un nuovo giocatore del Tottenham: all’Atalanta 57 milioni di euro Le prime parole da nerazzurro di Koopmainers: “Atalanta club perfetto per ...

