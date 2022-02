VIDEO Djokovic ringrazia Ibra e pensa al Milan | “Speriamo di vincere lo scudetto”

Advertising

LucaBizzarri : Il caso Djokovic, spiegato. - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Alcaraz e #Sinner: il futuro del tennis mondiale Saranno loro a prendere la vetta dell'#Atp dopo il dominio di #Djokovic,… - SuperTennisTv : ??Ogni lunedì in onda su #SuperTennisTV il nuovo format 'Casa Italia', condotto da Yana Kochneva. Un viaggio nel mon… - RaiSport : ?? #Alcaraz e #Sinner: il futuro del tennis mondiale Saranno loro a prendere la vetta dell'#Atp dopo il dominio di… - Mediagol : Video Djokovic, Nole sfida Musetti a Dubai e lancia Ibrahimovic: “Scudetto al Milan” -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Djokovic

Tennis Fever

Tifoso milanista dichiarato, Novakesordirà a Dubai contro il tennista italiano Lorenzo Musetti, già affrontato al Roland Garros. I suoi pensieri, però, sono soprattutto per l'amico Zlatan Ibrahimovic e per la squadra di PioliDopo il caos e il caso agli Australian Open, il 2022 del serbo Novakcomincia negli Emirati Arabi Uniti, al torneo Atp di DubaiParla Novak Djokovic, che non nasconde il suo essere tifoso del Milan. Ecco le sue dichiarazioni, in cui si sofferma sull'amicizia con Ibra ...When is Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti on and what time does it start? Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti will take place on Monday 21 st February, 2022 – not before 16:30 (UK) Where is Novak ...