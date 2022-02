VIDEO Candreva in outfit leopardato si scatena in auto | la fidanzata se la ride

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Candreva

SOS Fanta

5' Barak (V), 20' Tameze (V), 65' Volpato (R ), Bove 83' (R ) ROMA (3 - 4 - 1 - 2) Rui ... Juventus - Torino 1 - 1: in gol De Ligt e Belotti La Samp va in vantaggio al minuto 14:serve ...Intanto l'arbitro ha ammonito anche Conti al 65 eal 75 tra i calciatori della Sampdoria. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) DIRETTA SAMPDORIA EMPOLI STREAMINGE TV: COME SEGUIRE LA ...Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente ... vantaggio al 14' grazie alla rete messa a segno da Quagliarella, su assist di Candreva. I toscani cercano di ...Da qui, però, inizia il monologo di Fabio Quagliarella. Al 14' Candreva gestisce il pallone sulla fascia destra, e trova il corridoio giusto per il capitano blucerchiato, che controlla da posizione ...