VIDEO Cagliari-Napoli | Spalletti e i tanti infortunati | le probabili formazioni

Advertising

normalAdam15 : @SetrabetDestek Id:550668101 #setrabet #denemeyenkalmasin #denemebonusu - AlbertoNoves : RT @AndreaTiberio7: Buongiorno solo a chi stasera non può mai vincere col Cagliari. #CagliariNapoli - GRUL47 : - infoitsport : VIDEO | Succederà a Cagliari: sentito cosa farà Spalletti? - Spazio_Napoli : VIDEO | Succederà a Cagliari: sentito cosa farà Spalletti? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Cagliari

Rispetto al tour di Tiziano Ferro originale, l'unica data cancellata sarà quella di, per ... Per rivedere l'intervista di Tiziano Ferro da Linus e Nicola Savino clicca sulqui sotto. ...... Juventus e Roma: la classifica senza VarIn attesa dei due posticipi di oggi trae Napoli ... realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie allaassistenza. ...Nei 35 precedenti in Serie A in casa del Cagliari sono 15 i pareggi, 11 i successi del Napoli e 9 quelli dei rossoblù. I sardi non battono il Napoli in casa dal 19 aprile 2009, gol di Jeda e Lazzari ...(Lapresse) La serie A delle sorprese. L'Inter va ko a San Siro contro il Sassuolo 2-0 e non approfitta del mezzo passo falso del Milan, ...