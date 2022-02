Viceministra Bellanova | il conto alla rovescia per il fermo dell' autotrasporto è cominciato

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ancora poche ore e poi l'deciderà di fermare i camion in tutto il Paese per protestare contro un rincaro dei prezzi (a partire dal carburante, per proseguire con gli additivi ...

...Un'ipotesi che rischia di trasformarsi in realtà se il settore non otterrà "risposte concrete e soddisfacenti" dalladelle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa...Unatras - si legge nella nota - "giudica in maniera molto positiva il proseguimento del confronto con la" con delega all'autotrasporto - con l'auspicio che rappresenti la ...La protesta contro caro carburanti sull'autostrada che collega il capoluogo etneo e Messina. Ma la Cna Fita parla di fuga in avanti: «Non è in Sicilia che si decidono i sostegni per fronteggiare gli a ...(Teleborsa) - Prosegue l'agitazione degli autotrasportatori che si aspettano provvedimenti urgenti e incisivi per affrontare l'impennata dei costi e non solo quello del gasolio. Dopo l'incontro ...