Verissimo, Sonia Bruganelli: “Se dico questa cosa, succede un macello”. Poi fa il nome (ha a che fare con Adriana Volpe) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tra gli ospiti di Verissimo, durante la puntata andata in onda ieri 20 febbraio, anche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip6 hanno raccontato il loro rapporto ‘odi et amo’. “Il rapporto si è evoluto: è wrestling in studio però poi sano caz*eggio durante le pubblicità, siamo riuscite a creare un feeling, ci consigliamo”, hanno affermato in collegamento con Silvia Toffanin. La moglie di Paolo Bonolis si è presentata in puntata con i bigodini in testa: “È il mio compleanno. Mi sto preparando. Finisco le prove e vado alla festa”, ha detto. “Sei originale Sonia! Ma Adriana è stata invitata al compleanno oppure no?”, ha domandato Silvia Toffanin. “In realtà se dico questa cosa poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tra gli ospiti di, durante la puntata andata in onda ieri 20 febbraio, anche. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip6 hanno raccontato il loro rapporto ‘odi et amo’. “Il rapporto si è evoluto: è wrestling in studio però poi sano caz*eggio durante le pubblicità, siamo riuscite a creare un feeling, ci consigliamo”, hanno affermato in collegamento con Silvia Toffanin. La moglie di Paolo Bonolis si è presentata in puntata con i bigodini in testa: “È il mio compleanno. Mi sto preparando. Finisco le prove e vado alla festa”, ha detto. “Sei originale! Maè stata invitata al compleanno oppure no?”, ha domandato Silvia Toffanin. “In realtà sepoi ...

