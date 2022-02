Venti di burrasca e mareggiate sul litorale: allerta gialla per lunedì 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, lunedì 21 febbraio 2022, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: Venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte lungo i crinali montuosi”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “Forti mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani,212022, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio:da forti adai quadranti occidentali, con raffiche diforte lungo i crinali montuosi”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “Fortilungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino conper vento su tutte le zone didel Lazio. La Sala Operativa Permanente ...

Advertising

DPCgov : ???????In arrivo venti di burrasca e mareggiate su molte regioni italiane, da nord a sud del Paese. Leggi l'avviso di… - de_giovannna : RT @Roma: Allerta vento dalla tarda mattinata di lunedì 21 febbraio 2022 e per le successive 24-36 ore. Si prevedono sul Lazio venti da for… - FrancescoAntic5 : RT @DPCgov: ???????In arrivo venti di burrasca e mareggiate su molte regioni italiane, da nord a sud del Paese. Leggi l'avviso di condizioni… - SILVANOCOPILUL : Meteo, venti forti di burrasca sull'Italia per le prossime 36 ore: è la coda della tempesta sulla Gran Bretagna - alexferretti : RT @DPCgov: ???????In arrivo venti di burrasca e mareggiate su molte regioni italiane, da nord a sud del Paese. Leggi l'avviso di condizioni… -