Vaccino, Figliuolo: quarta dose ai fragili da primo marzo. Toscana virtuosa nella lotta al covid (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il generale Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenmza covid, in visita al pediatrico Meyer di Firenze, accompagnato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, ha annunciato il via alle quarte dosi di Vaccino per i soggetti fragli. La data d'avvio è il primo marzo 2022 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il generale Francesco, commissario per l'emergenmza, in visita al pediatrico Meyer di Firenze, accompagnato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, ha annunciato il via alle quarte dosi diper i soggetti fragli. La data d'avvio è il2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

