Vaccino covid, Ricciardi: "Quarta dose per tutti in autunno" (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – "E' probabile che in autunno" la Quarta dose di Vaccino covid "sarà utile a tutti". E' il quadro che delinea Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Si avvicina la data del 31 marzo, che dovrebbe segnare la fine dello stato d'emergenza e l'inizio di una nuova fase di normalità. "Lo stato di emergenza può cessare, ma con l'accortezza di mantenere i pilastri che reggono la nostra libertà attuale", dice Ricciardi a La Stampa, affermando che "ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi. Certe strutture e pratiche straordinarie possono finire, non l'organizzazione per la ...

