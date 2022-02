Vaccino Covid, Magrini (Aifa) a Sky: “Richiami annuali? Valuteremo su dati estivi. Coerente mantenere obbligo per over 50” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per decidere di eventuali vaccinazioni annuali contro il Covid “Valuteremo quello che accadrà a partire dai prossimi mesi, che sicuramente vedranno la coda di questa pandemia. La grande attenzione estiva, pur guardando al sud del mondo che invece andrà incontro all’inverno, ci consentirà di capire quali varianti circoleranno, e sulla base di questo decidere se avere un’altra campagna di vaccinazione di massa o concentrarsi e restringere la raccomandazione a vaccinarsi, come per l’influenza, solo sui soggetti a partire da una certa età”. Così a ‘e-VENTI’, su Sky TG24, il direttore generale dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) Nicola Magrini ha parlato dell’eventualità di un richiamo annuale per il Vaccino contro il Covid-19. Riguardo l’obbligo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per decidere di eventuali vaccinazionicontro ilquello che accadrà a partire dai prossimi mesi, che sicuramente vedranno la coda di questa pandemia. La grande attenzione estiva, pur guardando al sud del mondo che invece andrà incontro all’inverno, ci consentirà di capire quali varianti circoleranno, e sulla base di questo decidere se avere un’altra campagna di vaccinazione di massa o concentrarsi e restringere la raccomandazione a vaccinarsi, come per l’influenza, solo sui soggetti a partire da una certa età”. Così a ‘e-VENTI’, su Sky TG24, il direttore generale dell’(Agenzia italiana del farmaco) Nicolaha parlato dell’eventualità di un richiamo annuale per ilcontro il-19. Riguardo l’...

