Vaccino Covid | Bassetti | “Parlare di quarta dose a tutti è fuga in avanti”

(Adnkronos) – "Parlare oggi di quarta dose" di Vaccino anti Covid "a tutti a ottobre è presto, è una fuga in avanti di cui avremmo fatto volentieri a meno". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Policlinico San Martino di Genova. "Io questa mattina ho ricevuto in reparto tante telefonate di persone che mi chiedono già informazioni sulla quarta dose, alla domanda – racconta l'infettivologo – se avevano fatto la terza mi hanno risposto di no. Ecco, prima corriamo con le terze dosi. Per la quarta c'è la necessità di un ragionamento tra esperti e non lanciare messaggi confusi ai cittadini".

