Vaccino Covid-19 per bambini sotto i 5 anni: cose da sapere (Di lunedì 21 febbraio 2022) La revisione del Vaccino Covid di Pfizer-BioNTech per i bambini sotto i 5 anni è stata rimandata. Il motivo? Al momento occorrono ulteriori analisi e studi per confermare l'efficacia a due dosi oppure tre. Infatti, proprio quando la Food and Drug Administration (F.D.A.) sembrava vicina all'autorizzazione di due iniezioni per neonati e bambini, è giunta la notizia di questo ripensamento. Vaccino Covid nei bambini: cosa sta succedendo All'inizio del mese, la F.D.A. aveva annunciato che un gruppo di esperti si sarebbe riunito il 15 febbraio per determinare se due dosi del Vaccino Covid di Pfizer-BioNTech sono sicure ed efficaci per i bambini di età compresa tra 6 mesi e 4 ...

