Vaccino contro il Covid, arriva la quarta dose: quando partiranno le somministrazioni e chi la riceverà (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato l’imminente partenza della campagna per la somministrazione di una quarta dose di Vaccino contro il Coronavirus. Ecco chi potrà riceverla e qual è il punto della campagna vaccinale. quarta dose di Vaccino, quando si parte e chi la riceverà: le parole del commissario Figliuolo “Per ciò che riguarda la quarta dose di Vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative” ha annunciato il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, durante la sua visita presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Figliuolo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato l’imminente partenza della campagna per la somministrazione di unadiil Coronavirus. Ecco chi potrà riceverla e qual è il punto della campagna vaccinale.disi parte e chi la: le parole del commissario Figliuolo “Per ciò che riguarda ladiantistiamo per dare le disposizioni attuative” ha annunciato il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza, durante la sua visita presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Figliuolo ...

