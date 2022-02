Vaccino anti-Covid, via libera alla quarta dose ai fragili dall’1 marzo. E intanto gli esperti si spaccano sulla somministrazione a tutti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sì alla quarta dose per le categorie di persone più fragili, ad iniziare dagli immunodepressi, con la somministrazione al via dal 1° marzo. Dopo l’autorizzazione di Aifa e la circolare del ministero della Salute, il generale Francesco Figliuolo spiega che il nuovo richiamo di Vaccino anti Covid avrà una platea “abbastanza estensiva” e “sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”. Il via libera alla quarta dose per i fragili arriva mentre gli esperti si dividono su una nuova somministrazione generale a tutta la popolazione, al momento non in programma in via ufficiale e in ogni caso – con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sìper le categorie di persone più, ad iniziare dagli immunodepressi, con laal via dal 1°. Dopo l’autorizzazione di Aifa e la circolare del ministero della Salute, il generale Francesco Figliuolo spiega che il nuovo richiamo diavrà una platea “abbastanza estensiva” e “sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”. Il viaper iarriva mentre glisi dividono su una nuovagenerale a tutta la popolazione, al momento non in programma in via ufficiale e in ogni caso – con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Per la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni' e 'sarà abbastanza estensiva' per le cat… - GiovaQuez : In UK #quartadose di vaccino anti Covid agli over 75 e agli immunodepressi over 12. Guarda te Speranza pure oltrema… - SkyTG24 : “È probabile che in autunno sarà utile a tutti. L’immunità anticorpale cala, ma quella cellulare potrebbe durare pi… - PMurroccu : RT @fanpage: La quarta dose di vaccino anti Covid potrebbe essere necessaria per tutti. Così Walter Ricciardi, professore ordinario di Ig… - Eedaii : RT @byoblu: Ottenere un'esenzione da vaccino anti Covid è sempre stato arduo per coloro che non possono sottoporsi al trattamento. Con la n… -