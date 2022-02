Ustinov | l' incrociatore russo che sfida la portaerei Truman davanti alla costa calabrese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ustinov incrociatore

Dopo aver attraversato lo stretto di Gibilterra e cambiato rotta a largo di Creta, l'missilistico ' Maresciallo' ha puntato verso la posizione della portaerei statunitense' ...... tra cui l'lanciamissili pesante "Varyag" della classe Salva, al momento si segnala anche un terzodella medesima classe Salva, lo "Marshal", il quale è entrato nel ...CATANZARO – Per chi ha immaginato la guerra in Ucraina come qualcosa di distante da noi, dovrà ricredersi. Da alcune ore, infatti, il mare Ionio, proprio davanti la costa della Calabria, si è trasform ...Nel Mar Ionio, a pochi chilometri dalla Calabria, l'altro fronte della crisi ucraina si gioca sugli schieramenti militari che, tra esercitazioni e prove di ...