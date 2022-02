USA-Israele: attesi colloqui bilaterali per discutere di Iran (Di lunedì 21 febbraio 2022) attesi colloqui bilaterali USA-Israele per discutere del nuovo accordo sul nucleare Iraniano. Per Israele, il nuovo accordo è molto più problematico rispetto a quello stipulato nel 2015. Israele ha anche parlato della crisi ucraina. Il ministro degli Esteri ha affermato che Israele, in caso di guerra, è pronto a sostenere il suo alleato, gli USA. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 21 febbraio 2022)USA-perdel nuovo accordo sul nucleareiano. Per, il nuovo accordo è molto più problematico rispetto a quello stipulato nel 2015.ha anche parlato della crisi ucraina. Il ministro degli Esteri ha affermato che, in caso di guerra, è pronto a sostenere il suo alleato, gli USA.

