Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino egiziano di 39 anni, per aver ferito un connazionale, di 37 anni, con il quale gestiva un'attività di fioraio in zona Portuense. I due avrebbero inizialmente litigato per motivi legati alle modalità di gestione del negozio. La lite sarebbe poi degenerata in una vera e propria aggressione fisica, nel corso della quale il più anziano dei due è gravemente indiziato di aver ferito al collo l'altro con un paio di forbici. I Carabinieri, in transito lungo la strada, sono stati allertati da un passante che aveva visto la scena e sono immediatamente intervenuti. Al loro arrivo, i militari hanno sorpreso i due mentre si stavano ancora azzuffando.

Ultime Notizie dalla rete : Uomo ferito Violenta lite a Roma: ferisce il socio e lo colpisce con delle forbici, arrestato ... coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno messo la parola fine: i militari hanno arrestato, in flagranza di reato, l'uomo, un cittadino egiziano di 39 anni, che ha ferito un ...

Uomo ferito al collo durante lite: 39enne arrestato - RomaDailyNews RomaDailyNews Ferisce il socio con una forbice: egiziano arrestato al Portuense La lite scatenata dalla divergenza di gestione del negozio di fiori I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato, in flagranza di reat ...

