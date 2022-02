UnoMattina Estate, chi saranno i nuovi conduttori (Di lunedì 21 febbraio 2022) UnoMattina Estate, nuova stagione del programma in onda quotidianamente su Rai Uno: chi sono i conduttori scelti per quest’anno 2022. L’Estate è ancora lontana, ma il palinsesto televisivo per la stagione più calda dell’anno comincia a prendere forma. In casa Rai è confermatissimo lo storico programma UnoMattina, anche nella sua versione estiva. Chi ci sarà a condurre? UnoMattina Estate (Rai Uno)L’edizione 2021 del programma mattutino di Rai Uno ha visto la coppia Barbara Capponi e Giammarco Sicuro in conduzione. Un’edizione di UnoMattina Estate che mirava a spaziare su tematiche più inerenti alla stagione particolare che il paese sta vivendo. Accanto al racconto dei fatti e degli eventi che caratterizzano ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 21 febbraio 2022), nuova stagione del programma in onda quotidianamente su Rai Uno: chi sono iscelti per quest’anno 2022. L’è ancora lontana, ma il palinsesto televisivo per la stagione più calda dell’anno comincia a prendere forma. In casa Rai è confermatissimo lo storico programma, anche nella sua versione estiva. Chi ci sarà a condurre?(Rai Uno)L’edizione 2021 del programma mattutino di Rai Uno ha visto la coppia Barbara Capponi e Giammarco Sicuro in conduzione. Un’edizione diche mirava a spaziare su tematiche più inerenti alla stagione particolare che il paese sta vivendo. Accanto al racconto dei fatti e degli eventi che caratterizzano ...

