Uno studente dell’istituto bergamasco Ischool realizza il nuovo logo di Alsea Service

Samuele Mercandalli, studente della quinta grafica e comunicazione di Ischool, è il vincitore del concorso indetto da A.L.S.E.A, la più grande associazione territoriale italiana nel settore dei trasporti, delle spedizioni e della logistica che conta oggi oltre 700 aziende associate e circa 20.000 dipendenti diretti, che ha coinvolto l'Istituto paritario di via Ghislandi 57 a Bergamo nel progetto per l'ideazione del nuovo logo aziendale. A.L.S.E.A. rappresenta le imprese che svolgono attività nel settore di trasporti, spedizioni, operatori logistici e di trasporti multimodali. Questa grande realtà di settore sul territorio ha scelto di investire nuovamente sulle giovani menti creative di Ischool offrendo questa importante opportunità agli alunni – gli studenti di Ischool, infatti, ...

