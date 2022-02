“Uno sch*fo allucinante!” | gran brutte notizie per Delia Duran | per lei ora si mette male

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La modellaal centro di infuocate critiche dopo un fine settimana decisamente scoppiettante nella casa del GF Vip.(fonte youtube)Quest’ultimo fine settimana ha segnato un punto di svolta nel famigerato triangolo Belli--Sorge.te una festa organizzata dagli autori a tema “Survivor”, la Casa è diventata teatro di siparietti bollenti e molto controversi. Complice l’alcol, infatti, i tre si sono nuovamente confrontati e, tra danze e ammiccamenti, lacrime e baci saffici, l’atmosfera si è notevolmente surriscaldata. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo., la sua strategia emerge chiaramente: pubblico in rivolta L’ingresso della modella venezuelana...

Advertising

Sissi32861168 : @lucatelese Sinceramente queste domande se le pone anche uno Vax. Ad ogni modo basta fare sch@fo -

Ultime Notizie dalla rete : Uno sch*fo

Ck12 Giornale

La modella Delia Duran al centro di infuocate critiche dopo un fine settimana decisamente scoppiettante nella casa del GF Vip.Dopo il terzo, Star Trek: Beyond, erano venuti fuori due problemi: uno, i film di Star Trek non incassavano gran ... e un ruolo da protagonista forse non fa più così schifo, tutto sommato… ...