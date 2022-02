Unicredit | rafforza funzione corporate e potenzia squadra per imprese italiane 2

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit rafforza

Il Sannio Quotidiano

Per Maria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio, "con questa iniziativa sila ... Prima di tutto i Main Partners: FPT Industrial, Reale Mutua e; ma anche gli In Kind Partners, che ...La guardia rimane alta su(+2,13%), di cui oggi si e' riunito il cda, che, secondo ... pone le basi per diventare il terzo polo bancario italiano ela propria quota di mercato ...La nuova organizzazione si pone l'obiettivo di mettere a disposizione anche delle imprese di medie e piccole dimensioni prodotti e servizi a valore aggiunto svi ...Unicredit potenzia la funzione corporate, ora dedicata a tutte le imprese – Focus sulla transizione energetica e quella digitale ...